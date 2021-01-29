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Espreso.tvМирВ РФ силовики предостерегли россиян от участия в митингах в поддержку Навального

В РФ силовики предостерегли россиян от участия в митингах в поддержку Навального

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура России предостерегли россиян от участия в новых акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которые запланированы на 31 января

В Генпрокуратуре потенциальным участникам этих мероприятий пригрозили статьей о "массовых беспорядках", а в МВД заявили, что их организаторы призывают демонстрантов к "насилию против силовиков", сообщает DW.

Чтобы предотвратить митинги, в ряде российских городов местные власти организуют концерты для молодежи. Так, например, на днях было объявлено о проведении рэп-фестиваля в Уфе и двухдневного празднования юбилея маршрута "Золотое кольцо" в Ярославле.

В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов, перекроют семь станций метро и запретят продажу алкоголя. Эти меры будут действовать "до особого распоряжения полиции".

Еще в нескольких городах на площадках, где сторонники Навального планировали устроить свои акции, власти решили провести ярмарки и спортивные мероприятия. Согласовывать мероприятия в поддержку Навального они отказываются, ссылаясь на коронавирус.

В других регионах меры еще жестче. В Смоленске почти на все выходные запрещено транспортное движение в центре города. Запрет объяснили проведением массовых мероприятий, хотя в официальном плане о них ничего не сказано. На центральной площади Смоленска планируется открыть хоккейную площадку.

В Челябинске перекроют некоторые улицы, а в Новосибирске на 31 января введен так называемый сухой закон.

  • Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
  • После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера. Его поместили под стражу.
  • В десятках городов России в субботу, 23 января, прошли массовые мероприятия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
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