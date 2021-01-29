В "Слуге народа" обсуждают две кандидатуры на должность министра энергетики, - нардеп Василевская-Смаглюк

29 января, 2021, 13:47

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю. Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, как развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах. Я бы брала людей, которые уже были у власти ", - заявила она.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада отклонила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.

28 января Верховная Рада во второй раз отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики