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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" обсуждают две кандидатуры на должность министра энергетики, - нардеп Василевская-Смаглюк

В "Слуге народа" обсуждают две кандидатуры на должность министра энергетики, - нардеп Василевская-Смаглюк


фото: ukranews
Среди возможных кандидатов на пост министра энергетики - народные депутаты от провластной фракции Андрей Герус и Олег Семинский

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю. Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, как развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах. Я бы брала людей, которые уже были у власти ", - заявила она.

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