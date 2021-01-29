В "Слуге народа" обсуждают две кандидатуры на должность министра энергетики, - нардеп Василевская-Смаглюк
29 января, 2021, 13:47
Среди возможных кандидатов на пост министра энергетики - народные депутаты от провластной фракции Андрей Герус и Олег Семинский
Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
"Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю. Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, как развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах. Я бы брала людей, которые уже были у власти ", - заявила она.
- Напомним, 17 декабря Верховная Рада отклонила кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.
- 21 декабря на экстренном заседании правительства бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.
- 28 января Верховная Рада во второй раз отклонила кандидатуру Юрия Витренко на должность первого вице-премьера Украины - министра энергетики
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