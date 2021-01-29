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Espreso.tvСпортВ ПСЖ решили, когда продадут самого дорогого футболиста мира Мбаппе

В ПСЖ решили, когда продадут самого дорогого футболиста мира Мбаппе


фото: Getty Images
Руководство французского ПСЖ рассматривает вариант продажи форварда Килиана Мбаппе летом

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Мбаппе покинет ПСЖ, если откажется продлить контракт с французским топ-клубом. Парижане хотели бы оставить форварда в команде, но не готовы к тому, чтобы потерять Мбаппе летом 2022 бесплатно, когда у него закончится соглашение с клубом.

В этом сезоне 21-летний Килиан Мбаппе провел 23 матча, забил 16 мячей и отдал 9 результативных передач.

Ориентировочная трансферная стоимость форварда ПСЖ составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом планеты.

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