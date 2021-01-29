В ПСЖ решили, когда продадут самого дорогого футболиста мира Мбаппе
29 января, 2021, 13:42
Руководство французского ПСЖ рассматривает вариант продажи форварда Килиана Мбаппе летом
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Мбаппе покинет ПСЖ, если откажется продлить контракт с французским топ-клубом. Парижане хотели бы оставить форварда в команде, но не готовы к тому, чтобы потерять Мбаппе летом 2022 бесплатно, когда у него закончится соглашение с клубом.
В этом сезоне 21-летний Килиан Мбаппе провел 23 матча, забил 16 мячей и отдал 9 результативных передач.
Ориентировочная трансферная стоимость форварда ПСЖ составляет 180 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом планеты.
- Напомним, в сентябре Мбаппе заявил, что по окончании нынешнего сезона сменит команду .
- 28 января главный тренер ПСЖ Почеттино пригласил в свою команду капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.
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