В Минагрополитики анонсировали запуск нового геопортала земельных данных
Об этом пишет Экономическая правда.
"Мы уже разработали соответствующий геопортал, который будет представлен в начале февраля этого года. И это будет также своеобразная революция в системе земельных отношений", - цитирует ЭП слова Лещенко.
По его словам, наибольшее количество правонарушений касается в первую очередь бесплатной приватизации в масштабе миллионов гектаров, которая проходила, когда документы были в бумажной форме. Сейчас, отметил Лещенко, правительство осуществляет аудит.
"Мы были шокированы тем, что фактически не было нормального обмена данными по земельным участкам даже между Минюстом и Держгеокадастром. Фактически создалась ситуация, когда один и тот же гражданин мог воспользоваться правом бесплатной приватизации, и система не сигнализировала о злоупотреблениях правами. Ситуация с реестрами была критическая, особенно в период 2015 года, 2016, 2017, 2018-го, когда рейдерство процветало, были большие злоупотребления", - подчеркнул министр.
Лещенко отметил, что государство отреагировало на это Антирейдерским законом, была проведена работа по внедрению электронных сервисов.
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