В Минагрополитики анонсировали запуск нового геопортала земельных данных

29 января, 2021, 16:28

Министерство аграрной политики и продовольствия выработало геопортал открытых данных о земельных, лесных и водных ресурсах, который представят в начале февраля

Об этом пишет Экономическая правда.

"Мы уже разработали соответствующий геопортал, который будет представлен в начале февраля этого года. И это будет также своеобразная революция в системе земельных отношений", - цитирует ЭП слова Лещенко.

По его словам, наибольшее количество правонарушений касается в первую очередь бесплатной приватизации в масштабе миллионов гектаров, которая проходила, когда документы были в бумажной форме. Сейчас, отметил Лещенко, правительство осуществляет аудит.

"Мы были шокированы тем, что фактически не было нормального обмена данными по земельным участкам даже между Минюстом и Держгеокадастром. Фактически создалась ситуация, когда один и тот же гражданин мог воспользоваться правом бесплатной приватизации, и система не сигнализировала о злоупотреблениях правами. Ситуация с реестрами была критическая, особенно в период 2015 года, 2016, 2017, 2018-го, когда рейдерство процветало, были большие злоупотребления", - подчеркнул министр.

Лещенко отметил, что государство отреагировало на это Антирейдерским законом, была проведена работа по внедрению электронных сервисов.