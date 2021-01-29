В Киеве на железнодорожном пути погиб несовершеннолетний юноша
29 января, 2021, 21:26
В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего на железнодорожном пути
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
"В Днепровском районе Киева электричка сбила насмерть несовершеннолетнего. Это произошло на переходе через железнодорожные пути между улицами Сверстюка и Вифлеемской. 17-летний парень по неизвестным причинам начал переходить пути, вероятно, не увидев приближавшуюся городскую электричку", - говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате машинист поезда не успел затормозить и совершил наезд на парня. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.
По окончании проверки будет дана правовая квалификация события.
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