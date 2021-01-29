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Espreso.tvОбществоВ Киеве на светофоре столкнулись автомобили, есть пострадавший

В Киеве на светофоре столкнулись автомобили, есть пострадавший

Вечером 28 января в Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Авария произошла на проспекте Героев Сталинграда. По имеющимся данным, хэтчбек Citroen C3 остановился на красный сигнал светофора, его водитель ждал зеленого, когда сзади его по касательной ударил седан Volvo.

После столкновения Volvo проехал еще около 300 метров и остановился. Когда свидетели подбежали к Volvo, то увидели в салоне водителя, которого без сознания госпитализировали медики скорой помощи.

Пока неизвестно, потерял водитель Volvo сознание до столкновения или уже после удара. На место происшествия прибыла полиция.

В Киеве, в Оболонском районе, на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как ...

Опубликовано Стражи эспрессо Четверг, 28 января 2021 г.

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