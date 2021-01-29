В Евросоюзе заявили о введении новой карантинной зоны для регионов с наихудшей COVID-ситуацией

29 января, 2021, 16:25

В Европейском Союзе согласовали новый уровень эпидопасности - "темно-красную" зону, где будут регионы с наихудшей ситуацией с коронавирусом

Об этом сообщает Reuters.

Послы ЕС согласовали новый уровень эпидемиологической опасности для регионов с наихудшей COVID-ситуацией.

Так, регионы с более чем 500 заражениями на 100 тыс. жителей в течение двух недель будут входить в "темно-красные" зоны.

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По их словам, "темно-красные" зоны помогут выделить регионы с очень высоким риском, а также помогут соблюдать правила.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано ослаблять карантин в европейских странах.

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