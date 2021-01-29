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Espreso.tvОбществоВ ЕС одобрили вакцину от COVID-19, которую в Германии рекомендуют только людям от 18 до 64 лет

В ЕС одобрили вакцину от COVID-19, которую в Германии рекомендуют только людям от 18 до 64 лет

Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину против коронавируса от AstraZeneca, окончательное решение об использовании препарата должна принять Еврокомиссия

Об этом сообщает DW .

Вакцина от AstraZeneca стала третьим препаратом, допущенным к использованию в ЕС. Ранее разрешили использование вакцин BioNTech / Pfizer, а также препарата от Moderna.

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О вакцине недостаточно данных об эффективности для людей старше 65 лет.

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Комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха уже заявила, что AstraZeneca следует использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.

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