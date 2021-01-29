В ЕС одобрили вакцину от COVID-19, которую в Германии рекомендуют только людям от 18 до 64 лет

29 января, 2021, 08:53

Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину против коронавируса от AstraZeneca, окончательное решение об использовании препарата должна принять Еврокомиссия

Об этом сообщает DW .

Вакцина от AstraZeneca стала третьим препаратом, допущенным к использованию в ЕС. Ранее разрешили использование вакцин BioNTech / Pfizer, а также препарата от Moderna.

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О вакцине недостаточно данных об эффективности для людей старше 65 лет.

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Комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха уже заявила, что AstraZeneca следует использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.