В ЕС одобрили вакцину от COVID-19, которую в Германии рекомендуют только людям от 18 до 64 лет
Об этом сообщает DW .
Вакцина от AstraZeneca стала третьим препаратом, допущенным к использованию в ЕС. Ранее разрешили использование вакцин BioNTech / Pfizer, а также препарата от Moderna.
Читайте также: ЕС считает, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о причинах срыва поставок вакцины
О вакцине недостаточно данных об эффективности для людей старше 65 лет.
Читайте также: AstraZeneca опровергла информацию об отказе от переговоров с Еврокомиссией
Комиссия по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха уже заявила, что AstraZeneca следует использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-