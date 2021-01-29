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Espreso.tvОбществоВ 30 городах Польши началась новая волна протестов на фоне вступления в силу решения о жестких ограничениях на аборты

В 30 городах Польши началась новая волна протестов на фоне вступления в силу решения о жестких ограничениях на аборты

Поляки вышли на массовые протесты из-за вступления в силу решения Конституционного суда об ограничении на аборты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Протесты начались: в Варшаве, а также в Гданьске, Катовице, Лодзи, Кракове, Познани и других.

Акции проходят на центральных площадях или под штабами консервативной партии, которая активно поддерживала решение.

Протестующие призывают отменить решение Конституционного суда.

В полиции заявили, что некоторые демонстранты распыляют слезоточивый газ и забрасывают их камнями. Один полицейский был ранен. Несколько протестующих в столице были задержаны.

  • Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт, признав неконституционным положение соответствующего закона, позволяющего прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.
  • 27 января решение Конституционного суда Польши об усилении запрета абортов вступило в силу .

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