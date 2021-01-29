В 30 городах Польши началась новая волна протестов на фоне вступления в силу решения о жестких ограничениях на аборты

29 января, 2021, 09:10

Поляки вышли на массовые протесты из-за вступления в силу решения Конституционного суда об ограничении на аборты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Протесты начались: в Варшаве, а также в Гданьске, Катовице, Лодзи, Кракове, Познани и других.

Акции проходят на центральных площадях или под штабами консервативной партии, которая активно поддерживала решение.

Протестующие призывают отменить решение Конституционного суда.

В полиции заявили, что некоторые демонстранты распыляют слезоточивый газ и забрасывают их камнями. Один полицейский был ранен. Несколько протестующих в столице были задержаны.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши ограничил право женщин на аборт, признав неконституционным положение соответствующего закона, позволяющего прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.

27 января решение Конституционного суда Польши об усилении запрета абортов вступило в силу .