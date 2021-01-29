В 2020 году МВД, в частности полиции, удалось справиться со всеми вызовами и угрозами, - Яровой

29 января, 2021, 12:50

2020-й год выдался одним из самых сложных не только для нашей страны, но и для всего мира, который оказался перед еще неизвестной угрозой - коронавирусной инфекцией

Однако, МВД продолжает реформирование всех служб и ведомств параллельно с ежедневными вызовами. Об этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил во время ежегодной коллегии Национальной полиции.

"Мы ни на минуту не останавливаемся в преобразовании системы МВД в сервисную службу для граждан. Так, в 2020-м мы ввели электронные образы паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, электронный образ водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства", - отметил Сергей Яровой .

В то же время первый заместитель министра подчеркнул, что одним из приоритетов на прошлый год было снижение "войны" на дорогах, в частности запуск автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

"За полгода работы системы на 45 участках автодорог Киева и области, оборудованных камерами, количество ДТП с пострадавшими снизилось втрое. А количество вынесенных постановлений за превышение скоростного режима на указанных местах - снизилось в 6 раз. Задача на текущий год - установление еще более двухсот таких комплексов ", - добавил он.

Сергей Яровой подчеркнул, что вместе с медиками работники системы МВД - Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба, ГСЧС оказались на передовой в борьбе с распространением COVID-19.

"Именно наши сотрудники ежедневно находятся в группе риска, работая в постоянном контакте с гражданами. За это время в органах системы МВД более 30 000 работников, заболевших коронавирусом. Жизнь 98-ми из них, к сожалению, спасти не удалось", - отметил первый заместитель министра.

Сергей Яровой напомнил, что в 2020 году правоохранители обеспечили правопорядок во время почти 100 000 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 9 млн граждан.

"В прошлом году в Украине впервые в рамках новых административных единиц проходили местные выборы. Нам удалось обеспечить честное и прозрачное волеизъявление граждан. А, собственно, сами выборы были признаны мировым сообществом как одни из самых демократичных и проведенных с соблюдением высоких стандартов", - подчеркнул он.

В то же время первый заместитель министра отметил, что нелегким оказался 2020-й и для спасателей. Перед подразделениями ГСЧС появились вызовы масштабных пожаров на севере и востоке Украины, разрушительные паводки - на Западе нашей страны.

"Благодаря слаженным действиям всех служб Министерства внутренних дел, которые привлекались к ликвидации последствий, мы создали действенную систему помощи пострадавшим. А героическая борьба каждого нашего спасателя была направлена на спасение человеческих жизней и предотвращение ущерба нашей эко-системе", - подчеркнул Сергей Яровой.