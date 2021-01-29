Украинская команда из Днипра победила в хакатоне NASA: предлагают "дозаправлять" искусственные спутники прямо на орбите

29 января, 2021, 18:36

Команда под названием FireWay предложила идею универсального коннектора для искусственных спутников Земли, что позволит дозаправлять их топливом на орбите и увеличить срок эксплуатации

Об этом сообщается на сайте конкурса NASA Space Apps Challenge hackathon, передает "Укринформ".

Команду FireWay наградили в номинации "Лучшее использование технологии". Предложенный ими коннектор может заправлять орбитальные спутники жидким и газовым топливом.

Заправочная станция также может быть использована для взаимосвязи модулей космических станций или собранных на орбитах космических кораблей.

Отмечается, что универсальный коннектор в будущем может использоваться для межпланетных заправочных станций и будет способствовать процессам колонизации Солнечной системы.

Как пояснил украинский писатель Андрей Васильев (Дорж Бату), работающий в центре управления полетами NASA, команда из Днипра сделала "очень важный шаг" для очистки орбиты от космического мусора. "Продолжительность жизни космического аппарата, в частности сателлита, измеряется различными факторами, главным из которых является запас топлива для коррекции траекторий. Мы научились делать высококачественное "железо", которое может работать долгие годы ("Вояджер-1" и "Вояджер-2" работают уже 43 года), но мы до сих пор ограничены количеством горючего, которое крайне необходимо для изменения и коррекции траектории и ориентации аппарата. И после того, как горючее кончится, вполне работающий аппарат уже, к сожалению, непригоден к дальнейшему использованию, так как полет его будет уже неконтролируемым и он пополнит печальные ряды космического мусора", - рассказал Васильев. Заправочный коннектор от украинских разработчиков Он отметил, что первые попытки "дозаправки" спутников осуществила компания Northrop Grumman, когда запустила миссию MEV (Mission Extension Vehicle). "В 2020 году космический заправщик MEV-1 заправил "мертвый" спутник Intelsat 901, продлив его "жизнь" до 2025 года. Несколькими месяцами позже на орбиту отправился аппарат MEV-2, чтобы спасать сателлит Intelsat 10-02. И пока это все", - констатировал он. "Все сателлиты собираются по принципу конструктора. У производителей есть популярные платформы, на базе которых собираются большие сателлиты (например, А2100 в Lockheed Martin). Команда FireWay из Днипра, предлагает универсальный коннектор, который можно устанавливать на различные типы КА. Таким образом заправщик может подлететь к любому аппарата, который оснащен таким корректором USC и заправить его топливом. Коннектор разработан, напечатан на 3D принтере (что упрощает производство) и испытан. И это, несомненно, самая крутая технология не только NASA International Space App Challenge, но и, по моему мнению, вообще в авиакосмической отрасли на сегодня", - отметил Андрей Васильев.

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