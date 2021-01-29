Украина заняла 90-е место из 98 стран в рейтинге эффективности противодействия COVID-19
Соответствующий рейтинг составил австралийский Институт Леве, передает "Бабель".
Целью исследования было установить эффективность реакции властей на пандемию с помощью шести показателей в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения. Всего было оценено 98 стран, а Китай был исключен из а отсутствие данных о количестве тестирований. Среди основных критериев были: подтвержденное число случаев заражения, подтвержденное число случаев смертей, количество случаев на миллион человек, количество смертей на миллион человек, процент положительных тестов и количество тестов на тысячу человек.
На основе этих показателей страны получили рейтинг от 0 до 100. Лидером рейтинга стала Новая Зеландия с результатом в 94,4. На втором месте оказался Вьетнам, а на третьем - Тайвань. В пятерку вошли также Таиланд и Кипр.
В первой десятке оказались Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка.
В то же время последнее место рейтинга заняла Бразилия. Далее следуют Мексика, Колумбия, Иран и Соединенные Штаты.
Украина оказалась на 90 месте с 98 Россия заняла 76 место, Польша - 65, Беларусь - 60, Венгрия - 52, а Словакия - 22.
Ученые отмечают, что в целом маленькие страны эффективнее противодействовали коронавирусу, чем большие, а авторитарные - эффективнее демократические.
В то же время, худшим регионом по борьбе с пандемией по результатам 36 недель назван Европу, а лучшим Азиатско-Тихоокеанский регион. На втором месте у австралийцев регион Ближнего Востока и Африки, правда, большинство африканских стран не входит в рейтинг вообще, третье место у региона обеих Америк.
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