Украина, Польша и Литва начали первое заседание "Люблинского треугольника"
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
"Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе", - написал он.
Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе pic.twitter.com/0uFzBXqgeN- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 29, 2021
Литву и Польшу представляют министры иностранных дел Габриелиус Ландсбергис и Збигнев Рау.
Ранее в МИД Украины анонсировали, что на "белорусскую" часть встречи по инициативе Украины пригласили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
Это будет едва ли не первая ее встреча с представителем украинского правительства.
Напомним, о создании "Люблинского треугольника" Украина, Польша и Литва объявили в июле 2020 года.
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