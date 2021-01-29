Украина, Польша и Литва начали первое заседание "Люблинского треугольника"

29 января, 2021, 11:37

Главы МИД Украины, Польши и Литвы начали первое заседание в формате "Люблинского треугольника", который проходит онлайн

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе", - написал он.

Я рад приветствовать глав МИД Литвы и Польши на онлайн-заседании Люблинского треугольника. Вызовы безопасности, противодействие COVID-19 и российской дезинформации - во всех усилиях мы сильнее, когда формируем будущее нашего региона Центральной Европы между Балтийским и Черным морями вместе pic.twitter.com/0uFzBXqgeN - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 29, 2021

Литву и Польшу представляют министры иностранных дел Габриелиус Ландсбергис и Збигнев Рау.

Ранее в МИД Украины анонсировали, что на "белорусскую" часть встречи по инициативе Украины пригласили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Это будет едва ли не первая ее встреча с представителем украинского правительства.

Напомним, о создании "Люблинского треугольника" Украина, Польша и Литва объявили в июле 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb