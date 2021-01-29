УГО будет охранять здание ГБР: Зеленский подписал указ
29 января, 2021, 20:38
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал УГО охранять здание Государственного бюро расследований и прилегающих к нему территорий
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Определить важным государственным объектом, который подлежит государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории на улице Симона Петлюры, 15 в городе Киеве", - говорится в указе.
Так, Управлению государственной охраны предписано обеспечить осуществление государственной охраны здания ГБР и прилегающих к нему территорий. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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