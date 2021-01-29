Участники ВНО с максимальными баллами будут получать до 100 тыс. грн: Рада приняла постановление

29 января, 2021, 12:08

Рада приняла проект постановления о назначении премии в размере 100 тыс. грн выпускникам школ, которые получили максимальные баллы за ВНО

Проект постановления поддержали 312 народных депутатов передает Еспресо.TV.

Согласно документу, размер премии составит 100 тыс. грн.

Ее ежегодно смогут получить выпускники школ текущих лет, которые сдали ВНО по четырем и более учебным предметам и вошли в перечень лиц с высокой суммой четырех результатов. При этом сумма баллов за все предметы не должна быть меньше 790, а сумма баллов хотя бы по одному предмету должна быть ровно 200. Еще одним условием получения премии является зачисление в украинский вуз и заключения с ним контракта на обучение.

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