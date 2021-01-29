Третья ракетка Украины поразила фанатов откровенным образом
29 января, 2021, 15:29
Третья ракетка Украины Марта Костюк поделилась с болельщиками эффектной фотографией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Марта Костюк готовится к турниру "Большого Шлема" Australian Open, который стартует 8 февраля. Сейчас украинка завершает карантин и ждет старт тренировок.
"Я была так взволнована, что уже выбрала свой наряд для завтрашней тренировки", - написала теннисистка под фотографией, где она на высоких каблуках вышла на теннисный корт.
Выше всех украинок в рейтинге WTA Элина Свитолина, занимающая пятое место. Марта Костюк занимает в списке 78-ю позицию - третий показатель среди украинок.
- Напомним, 12 января Марта Костюк уступила россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби.
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