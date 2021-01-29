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Espreso.tvСпортТретья ракетка Украины поразила фанатов откровенным образом

Третья ракетка Украины поразила фанатов откровенным образом


фото: instagram.com/kostyukmarta/
Третья ракетка Украины Марта Костюк поделилась с болельщиками эффектной фотографией

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Марта Костюк готовится к турниру "Большого Шлема" Australian Open, который стартует 8 февраля. Сейчас украинка завершает карантин и ждет старт тренировок.

"Я была так взволнована, что уже выбрала свой наряд для завтрашней тренировки", - написала теннисистка под фотографией, где она на высоких каблуках вышла на теннисный корт.

Выше всех украинок в рейтинге WTA Элина Свитолина, занимающая пятое место. Марта Костюк занимает в списке 78-ю позицию - третий показатель среди украинок.

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