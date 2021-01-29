Судья КСУ Слиденко назвал главные риски закона о "народовластии"
Об этом он рассказал в эфире "Борковский & Валевская. Политика", передает Еспресо.TV.
"В последнее время особенно после того, как приняли этот законопроект, появилось много комментариев. И все они дополняют друг друга. Больше всего риски связаны с нелепыми нормами, которые фактически подменяют парламентаризм, которые позволяют с помощью референдума принимать или отменять законы. Второй фактор - акценты именно на территориальных вопросах референдумов. Это при условии, что часть Украины оккупирована и когда де-факто Украина находится в состоянии войны", - сказал Слиденко.
Он отметил, что такого рода проблематика в этом законопроекте "ставит вопрос: зачем его принимали сейчас и в таком виде?"
- 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
- Впоследствии спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.
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