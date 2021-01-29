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Espreso.tvМирСудья КСУ Слиденко назвал главные риски закона о "народовластии"

Судья КСУ Слиденко назвал главные риски закона о "народовластии"


фото: 24 канал
Судья КСУ Игорь Слиденко выделил два фактора относительно политических рисков закона о референдуме

Об этом он рассказал в эфире "Борковский & Валевская. Политика", передает Еспресо.TV.

"В последнее время особенно после того, как приняли этот законопроект, появилось много комментариев. И все они дополняют друг друга. Больше всего риски связаны с нелепыми нормами, которые фактически подменяют парламентаризм, которые позволяют с помощью референдума принимать или отменять законы. Второй фактор - акценты именно на территориальных вопросах референдумов. Это при условии, что часть Украины оккупирована и когда де-факто Украина находится в состоянии войны", - сказал Слиденко.

Он отметил, что такого рода проблематика в этом законопроекте "ставит вопрос: зачем его принимали сейчас и в таком виде?"

  • 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.
  • Впоследствии спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время в Украине вряд ли можно будет провести референдум.

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