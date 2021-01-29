Суд во второй раз арестовал средства, конфискованные у Дубневича во время обысков

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Еспресо.Захид.

Прокуроры отмечают, что сегодня Высший антикоррупционный суд повторно арестовал изъятые во время обыска у Ярослава Дубневича $119 тыс. и 102 тыс. евро.

"29 января по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины девятого созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО "Укрзализныци". Так, по решению суда арестованы более 100 тыс. долларов США и более 100 тыс. евро, которые были изъяты у народного депутата во время обысков. Указанные средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде. Постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение пяти дней с момента его объявления", - говорится в заметке САП.

Напомним, 11 января ВАКС, опираясь на решение Печерского районного суда г. Киев, вернул эти средства Ярославу Дубневичу, который утверждал, что деньги принадлежат его зятю.

Отметим, что конфискация средств происходила в результате обысков в уголовном производстве, открытом детективами НАБУ. Бюро инкриминирует нардепу незаконное завладение 93,3 млн грн. По версии НАБУ, Ярослав Дубневич, будучи народным депутатом Украины и занимая должность председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады, в период с декабря 2015-го по март 2017 года, по предварительному сговору с группой лиц, зная о наличии единственного производителя стрелочной продукции на территории Украина - ОАО "Днепропетровский стрелочный завод", вместо более экономически выгодной переговорной процедуры закупки, вместе с другими лицами организовал проведение открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий: ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ". В результате закуплены элементы верхнего строения пути по завышенным ценам, что привело к убыткам железной дороги на сумму 93,3 млн грн.

Недавно Ярослав Дубневич также пытался обжаловать решение Верховной Рады о снятии с него неприкосновенности, но Верховный Суд поддержал позицию парламента.

Также на прошлой неделе стало известно, что Ярослав Дубневич делит со своей женой имущество, которое может означать их намерение избежание его конфискации.

Напомним, Ярослав Дубневич недавно принимал участие в местных выборах от партии "За будущее" во Львовский областной совет. Они успешно преодолели 5% барьер, однако народный депутат остался работать в Верховной Раде.

Пошел в местную власть и брат Ярослава, Богдан Дубневич - он возглавил родной для него Солонкивской ОТГ на Львовщине.

Оба брата также могут оказаться причастными к еще одной громкого дела, которое расследует НАБУ. Она касается хищения природного газа на общую сумму 2,1 млрд грн на ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине.

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