Студентка вуза имени Франко стала лауреатом международной журналистской премии

29 января, 2021, 16:53

Номинантов выбирали из 1179 материалов от конкурсантов и конкурсанток из 101 страны. Виктория - единственная украинка, которая будет бороться за главный приз в финале

Об этом сообщает Reporters, передает "Еспресо.Запад".

Репортаж "Свое. Родное" четверокурсницы факультета журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко Виктории Дьяченко победил в номинации "Стоящие внимания" международной премии True Story Award. Теперь Виктория - единственная украинка, которая будет бороться за главный приз в финале.

За победу соревновались 39 текстов на 12 языках. Номинантов выбирали из 1179 материалов от конкурсантов и конкурсанток из 101 страны. Имена трех победителей назовут на Международном фестивале Reportagen в Берне 20 августа этого года.

"Это щемящая и глубокая история о родных, судьбы которых опровергают миф, якобы семьи, где мама - галичанка, а отец - донбассовец (или наоборот), обречены распасться", - сообщают в Reporters.

Виктория в комментарии для "Еспресо.Запад" рассказывает, что создание репортажа началось с красивых фото в иnstagram и университетского задания.

"Мой друг хорошо сфотографировал меня и я вспомнила слова моей бабушки: "Ай, красивая! Губы красные, глаза глубокие, просто невеста!" Решила написать о ней первый пост. Он вызвал фурор среди читателей. Они хотели продолжения. Впоследствии в университете начался курс фотожурналистики Ярослава Табинского и нужно было сделать финальный проект в стиле The Ukrainians. Мне не хватало только фотографий. Решила сделать фотографии до и после. Тогда оцифровала старые из домашнего альбома и вместе с папой проехалась по местам моего детства. Когда он вез меня на дачу, где выросла (она называется в моих мечтах "оранжевая праздничная дача"), то не узнала ее: новые владельцы перекрасили все в синий цвет, поставили колодец в огороде и убрали виноград, который сажала моя бабушка. Я расплакалась. Отец говорит: "Зачем ты так переживаешь? Это же просто дача". Ответила: "Папа, это же свое. Родное". Так появилось название репортажа - "Свое. Родное". Это игра слов. Достаточно просто произнести вслух", - рассказала Виктория.

За проект в университете Виктория получила максимальный балл. Тогда решила предложить текст главному редактору Reporters Маричке Паплаускайте и получила положительный ответ. Вспоминает, что даже большинство комментариев редакторов были положительными.

"Эти замечания - это просто бальзам на душу. Особенно редакторам понравился финальный аккорд. Тезис о том, что меня воспитали Анна из Горловки и Анна из Будькова. Что Анна лепила вареники с картошкой, а Анна - пироги с бульбой. Интересно, что мои фотографии редакторы утвердили, но решили, что их перерисует художница. И получилось так, что репортаж о единстве Украины писала я - девушка с запада, а рисунки создала девочка из Донецка", - сказала Виктория.

True Story Award - глобальная награда для репортеров со всего мира. Тексты победителей являются примерами высшего репортерского пилотажа. Конкурс отмечает материалы The New York Times Magazine, VICE, GQ Magazine, Vanity Fair, The New Yorker, The Guardian, EL PAÍS, Le Monde, Die Zeit, Gazeta Wyborcza.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb