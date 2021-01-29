Степанов назвал количество людей, которых вакцинируют в первую очередь
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
"На первом этапе вакцинируют людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни. Первый этап предусматривает доступ к вакцинам, общее количество людей, которым мы будем делать вакцинацию - 367491 человек. Это все люди у нас полностью верифицированы", - сказал Степанов.
Он отметил, что вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации, медицинских работников, оказывающих помощь при COVID-19.
Также вакцину получат работники лабораторий, тесты на коронавирус, работники "скорой", люди, которые находятся в специализированных учреждениях, работники этих учреждений, а также военнослужащие.
Министр заверил, что вакцинация в Украине начнется в феврале.
По его словам, вакцинация будет происходить исключительно безопасными препаратами, прошли все стадии клинических испытаний.
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