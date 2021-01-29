Стало известно, где пройдет ЧМ по хоккею, который отобрали у Беларуси
Об этом сообщает "Трибуна Беларусь".
По информации источника, 1 февраля IIHF (Совет Международной федерации хоккея) должен принять решение о том, где пройдет Чемпионат мира - 2021. Спортивные руководители склоняются к тому, чтобы турнир, который должен был пройти в Беларуси и Латвии, состоялся в Риге. Такое решение будет принято, чтобы сократить количество переездов.
У Беларуси отобрали чемпионат мира из-за подавления режимом Александра Лукашенко протестов после сфальсифицированных президентских выборов. Международная федерация хоккея до последнего настаивала на проведении турнира в Минске, но была вынуждена отобрать его после того, как от финансирования ЧМ-2021 отказались главные спонсоры.
- Напомним, 16 января спонсоры чемпионата мира по хоккею Skoda и Nivea заявили, что откажутся от финансирования турнира, если он состоится в Минске.
- 18 января Беларусь лишили права принимать Чемпионат мира 2021.
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