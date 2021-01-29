Сотрудник "Новой почты" в Полтаве воровал технику из посылок клиентов
Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".
Инциденты с кражами зафиксировали в апреле 2020 года. Тогда против мужчины открыли уголовное производство. Известно, что он только устроился на работу в компании "Новая почта".
"Вора обнаружила служба безопасности Новой почты при расследовании претензии одного из клиентов, который заявил о нехватке мобильного телефона в полученном отправлении", - отметили в пресс-службе.
С помощью камер видеонаблюдения служащие увидели, что мужчина действительно забрал гаджет себе. Позже он сам во всем сознался. Его сразу уволили из компании.
Суд приговорил вора к 3 годам лишения свободы. Также его лишили права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей.
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