Сотрудник "Новой почты" в Полтаве воровал технику из посылок клиентов

29 января, 2021, 22:06

В одном из отделений "Новой почты" в Полтаве сотрудник воровал технику из посылок клиентов. Суд объявил ему приговор - 3 года лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Инциденты с кражами зафиксировали в апреле 2020 года. Тогда против мужчины открыли уголовное производство. Известно, что он только устроился на работу в компании "Новая почта".

"Вора обнаружила служба безопасности Новой почты при расследовании претензии одного из клиентов, который заявил о нехватке мобильного телефона в полученном отправлении", - отметили в пресс-службе.

С помощью камер видеонаблюдения служащие увидели, что мужчина действительно забрал гаджет себе. Позже он сам во всем сознался. Его сразу уволили из компании.

Суд приговорил вора к 3 годам лишения свободы. Также его лишили права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей.