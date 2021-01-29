Снижение тарифов, повышение пенсий, доступ к субсидиям и ипотеке: Зеленский рассказал о выполнении предвыборных обещаний

29 января, 2021, 10:03

Об этом Зеленский сказал в официальном видеообращении.

"Я продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и победе Украины", - сказал Зеленский.

В частности, Зеленский вспомнил предвыборное обещание снизить тарифы на коммунальные услуги и увеличение пенсий.

"Пенсии и минимальные зарплаты уже увеличены и это точно не конец. Теперь по тарифам. Правительство установило предельную цену на газ. Это точно конец. Конец планам некоторых монополистов. Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство людей ", - скзаав Зеленский.

Кроме того, добавил президент, по результатам встречи представителей правительства, НАК "Нафтогаз" и местного самоуправления, было решено, что тарифы на тепло и горячую воду расти до конца отопительного сезона не будут. Зеленский также напомнил, что весной все газоснабжающие компании должны представить бытовым потребителям годовые тарифы на газ с выгодной фиксированной цене.

"Также правительство упростило доступ к субсидиям. Большинство граждан могут получить их сразу после заявки. А еще на субсидии Кабмин выделит дополнительные средства - сколько будет необходимо", - отметил глава государства.

В общем, подытожил Зеленский, решение по тарифам должно быть комплексным, чем, по его поручению сейчас занимаются правительство и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Зеленский также напомнил, что правительство утвердило компенсацию стоимости ипотеки до 7%.

"Уже в этом году граждане Украины смогут получить доступное жилье под 7%", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что подписал указ о назначении грантов для лучших выпускников школ-участников внешнего независимого оценивания (ВНО). Так, участники ВНО, которые наберут наивысшее количество баллов будут получать ежемесячную стипендию в размере 10 тыс. грн в год. Кроме того, победители всеукраинских ученических олимпиад будут получать разовую выплату 20 тыс. грн, а победители международных - 100 тыс. грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb