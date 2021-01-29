СБУ не видит оснований возбуждать дело на российского пропагандиста, гендиректора канала "Спас" Корчевникова, - Гончаренко
Официальный ответ Службы безопасности Украины относительно российского пропагандиста Бориса Корчевников обнародовал нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в соцсетях.
"Новых обстоятельств совершения преступления по статье 110 УК не установлено, сообщение о подозрении не проводилось", - говорится в официальном ответе на мое депутатское обращение.
Гончаренко подчеркнул, что в апреле 2020 СБУ закрыла уголовное дело против Корчевников за незаконное пересечение границы оккупированного Крыма.
"Как следствие, в октябре Корчевников имел наглость приехать в Киев. Благодаря моему обращению, украинские пограничники выдворили его и на три года запретили въезд в Украину", - отметил нардеп.
По его словам, когда СБУ "не видит" в деятельности Корчевникова состава преступления после всех его заявлений о "фашистах" и "хунте".
"Пропагандисты - такие же агрессоры, только на информационном фронте. Нельзя закрывать глаза на их преступную деятельность!" - отметил Гончаренко.
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