СБУ не видит оснований возбуждать дело на российского пропагандиста, гендиректора канала "Спас" Корчевникова, - Гончаренко

29 января, 2021, 11:30

В СБУ отметили, что за действиями гражданина РФ Бориса Корчевников, который называл украинцев "фашистами", "не установлен состав преступления"

Официальный ответ Службы безопасности Украины относительно российского пропагандиста Бориса Корчевников обнародовал нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в соцсетях.

"Новых обстоятельств совершения преступления по статье 110 УК не установлено, сообщение о подозрении не проводилось", - говорится в официальном ответе на мое депутатское обращение.

Гончаренко подчеркнул, что в апреле 2020 СБУ закрыла уголовное дело против Корчевников за незаконное пересечение границы оккупированного Крыма.



"Как следствие, в октябре Корчевников имел наглость приехать в Киев. Благодаря моему обращению, украинские пограничники выдворили его и на три года запретили въезд в Украину", - отметил нардеп.



По его словам, когда СБУ "не видит" в деятельности Корчевникова состава преступления после всех его заявлений о "фашистах" и "хунте".

"Пропагандисты - такие же агрессоры, только на информационном фронте. Нельзя закрывать глаза на их преступную деятельность!" - отметил Гончаренко.

Источник: https://censor.net/ua/n3244823

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