Российские СМИ узнали, что представляет собой "комната грязи" во дворце Путина

29 января, 2021, 17:17

Так называемая "комната грязи" из расследования российского Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о дворце Путина под Геленджиком оказалась комнатой для хранения лечебной грязи

Об этом пишет Медуза.

После выхода расследования о так называемом дворце президента РФ Владимира Путина на Черноморском побережье в соцсетях взорвалась волна споров по поводу "комнаты грязи" - таинственной комнаты почти на 18 кв.м.

Пользователи стали шутить, что живут в меньших комнатах, чем путинская комната грязи. Некоторые предположили, что речь идет о некорректном переводе слова mudroom (прихожая).

Сотрудник одного из подрядчиков строительства дворца Путина объяснил "Медузе", что никакой ошибки в переводе нет. Комната действительно предназначена для хранения грязей, лечебных.

"Грязевые ванны же не просто так образуются: нужны засушенные брикеты с лечебной грязью - и они должны храниться где-то при правильной температуре", - пояснил собеседник издания на условиях анонимности.

Кроме того, по словам строителей дворца Путина, на территории поместья находятся сразу две аквадискотеки - это обычные фонтаны с подсветкой.

"Да, этот фонтан и правда называется "аквадискотека". И это правда просто фонтан с подсветкой: буквально лучами бьют в воду. В Кисловодске я видел гораздо круче", - сказал собеседник.

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о так называемом дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком, в Краснодарском крае.

Резиденция на мысе Идокопас была построена в 2005-2010 годах на Черноморском побережье, неподалеку от Геленджика. О том, что дворец построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он оценил стоимость проекта в миллиард долларов.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца и показаны его интерьеры. По информации ФБК, во дворце площадью 17 691 кв. м есть свой театр с ложами, комната с игровыми автоматами, кальянная с шестом, казино и аквадискотека.

Представитель Путина Дмитрий Песков назвал расследование "качественной клюквой" и заявил, что президент РФ не пользуется "дворцом" и "не имеет к этому никакого отношения".

Сам Путин заявил, что изложенные в фильме факты - это "компиляция" и попытка "промыть мозги".

По состоянию на 29 января фильм собрал уже более 100 млн просмотров на YouTube.

В субботу, 23 января, в десятках городов России прошли многотысячные акции сторонников Навального. Протесты разогнали и задержали более 3000 человек.

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