Россияне ранили двух бойцов ООС у Водяного
29 января, 2021, 14:50
Оккупанты с квадрокоптера обстреляли позиции ВСУ, ранены два военных
Об этом сообщает штаб ООС.
В 12:00 противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье.
2 военнослужащих получили осколочные ранения
"Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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