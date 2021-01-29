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Espreso.tvОбществоРоссияне ранили двух бойцов ООС у Водяного

Россияне ранили двух бойцов ООС у Водяного

Оккупанты с квадрокоптера обстреляли позиции ВСУ, ранены два военных

Об этом сообщает штаб ООС.

В 12:00 противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье.

2 военнослужащих получили осколочные ранения

"Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская  помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное", - говорится в сообщении.

 

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