Решение о сокращении числа нардепов до 300 не будет иметь поддержки в парламенте, - Величкович

29 января, 2021, 18:29

Зеленский инициировал работу над законопроектом о сокращении народных депутатов до 300, но голосов в парламенте для этого не хватит

Такое мнение высказал экс-нардеп Николай Величкович в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на телеканале Еспресо.TV.



"Вопрос о сокращении количества народных депутатов поднимался последние 20 лет. Сейчас же этот вопрос встал необоснованным и нелогичным. Ведь если в начале 2000-х годов тоже говорили о сокращении числа нардепов, то, согласно логике президента, сейчас нужно сократить количество народных избранников на еще меньше. Нет никакой идеи и обоснованного решения. Если в государствах, в которых население почти такое же, как и в Украине, количество нардепов в парламенте больше, чем у нас. Поэтому странно это слышать. Мы не услышали логики, почему сокращение должно состояться до 300. Почему не 200, не 35, или 75? Это же не игра", - заявил Величкович.



Также народный депутат сказал, что был удивлен тем, что еще на прошлой неделе анонсировали рассмотрение этого законопроекта. Он пояснил, что было сообщение о том, что предложение президента рассмотрят в конце четвертой сессии Верховной Рады.

"Еще хочу добавить, что нам заранее сообщили о предложении президента рассмотреть соответствующий законопрект до конца четвертой сессии Верховной Рады. Сегодня пятница и никаких ни предложений, ни сдвигов в этом направлении нет. То есть простое объяснение состоит в том, что президент объявил, а голосов нет и не будет", - добавил нардеп.



Величкович уверен, что такой законопроект не будет поддержан Верховной Радой.



"Нужно 300 голосов, чтобы принять такой законопроект. Этого никто не поддержит. Тем более "слуги". Ведь если сокращение состоится, то для них это может стать последним визитом в парламент. Они прекрасно понимают, что принятие данного законопроекта потянет за собой парламентские выборы и тогда вряд ли большое количество "слуг" войдет в новоизбранный созыв Верховной Рады", - заявил Величкович.