Разумков подписал постановление об установлении спецтарифа на использование электроэнергии до 100 кВт / ч

29 января, 2021, 14:40

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление №4650 о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Об этом сообщило Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Так, Верховная Рада постановила Кабинету министров в течение месяца подать в парламент предложения о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год, предусматривающие увеличение расходов на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение энергоносителей.

Кроме того, правительство должно представить предложения по изменению законодательства для завершения отопительного сезона 2020-2021 годов на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населения, действовавшей до 1 января 2021 года.

Постановлением Рада также рекомендует Кабмину принять меры для социальной защиты населения от повышения тарифов, в частности рассмотреть возможность установить предельные наценки на поставку бытовым потребителям тепла, горячей воды, электроэнергии и природного газа. Кроме того, рекомендуется установить отдельный тариф для населения на первые 100 кВт / ч потребленной электроэнергии в течение месяца и отдельный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в домах с отопительными электроустановками и негазифицированных домов, за объем, потребленный до 3 тыс. КВт / ч в месяц.

Верховная Рада также рекомендует усовершенствовать критерии предоставления адресной помощи уязвимым категориям потребителей, а также компенсировать им расходы на оплату газоснабжения и тепла за январь 2021 года.

В то же время парламент рекомендует Антимонопольному комитету Украины принять меры для недопущения злоупотребления монопольным положением на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, 28 января Верховная Рада приняла постановление №4650 "О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги".

27 января Кабинет министров одобрил предоставление компенсаций пользователям электроотопления.

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