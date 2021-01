Разумков Центр стал первым в Центральной и Восточной Европе и попал в TOP-40 аналитических центров мира

29 января, 2021, 12:45

Украинский центр экономических и политических исследований им.А.Разумкова (Разумков Центр) улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге лучших аналитических центров мира 2020 года

Он единственный из украинских центров, который второй раз подряд стал первым в Центральной и Восточной Европе и попал в ТОП-40, об этом говорится в Пресс-релизы центра.

Рейтинг аналитических центров "2020 Global Go To Think Tank Index Report" был презентован 28 января в США, в Пенсильванском Университете.

Среди аналитических центров Центральной и Восточной Европы уже второй раз подряд Разумков Центр занял первую место.

В мировом рейтинге 2020 года Разумков Центр улучшил свои позиции и вошел в ТОP-40 аналитических центров, заняв сороковой место (в прошлом году - сорок четвёртом место).

В рейтинге, где не учтены аналитические центры США, украинский Разумков Центр остался на высоком 32-м месте, как и в прошлом году.

"Мы довольны достигнутыми результатами. Второй год подряд занять первый город в Центральной и Восточной Европе, а также стабильное присутствие в клубе мировых Think Tank это результат ежедневной, кропотливой, профессиональной работы в течение 26 лет. Профессионализм, последовательность и настойчивость в достижении цели, это условия к успеху даже в кризисные времена ", - подчеркнул президент Разумков Центр Юрий Якименко.

Также Центр удержал свои позиции в глазах "международной экономической политики" (сорок третьего место), "обороны и национальной безопасности" (шестидесятые место), "внешней политики и международных отношений" (сто сорок второй место). При этом Разумков Центр поднялся на две ступеньки в номинации "внутренняя экономическая политика" (115-е место).

"Global Go To Think Tank Index Report" - это ежегодный рейтинг лучших аналитических центров мира, который готовится в рамках Программы аналитических центров и гражданского общества Института Лаудера Университета Пенсильвании. Для составления рейтинга было опрошено около 4000 экспертов по всему миру.