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Espreso.tvОбществоРазработчики "гиперлупа" показали, как будет выглядеть интерьер вакуумного поезда. ВИДЕО

Разработчики "гиперлупа" показали, как будет выглядеть интерьер вакуумного поезда. ВИДЕО

Компания Virgin Hyperloop обнародовала первое видео того, как будет выглядеть пассажирский вакуумный поезд изнутри

Видеоролик Virgin Hyperloop разместили на своем канале в YouTube.

Дизайнеры обустроили интерьер капсулы в минималистическом стиле. Она напоминает современный поезд, в котором пассажиры сидят лицом друг к другу. В этом поезде не предусмотрены окна, поскольку он движется в герметичной трубе. Для комфорта пассажиров, которые любят солнечный свет во время путешествия, инженеры добавили световые экраны на потолок. Они способны имитировать солнечный свет.

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Инженеры компании подчеркнули, что дизайн должен быть минималистичным, но продуманным. У каждого сиденья расположены маленькие столики с беспроводными зарядками для телефонов. Также пассажир может воспользоваться маленьким экраном, на котором постоянно обновляется информация о поездке. В то же время, обращает внимание отсутствие ремней безопасности в поезде, способном развивать сверхзвуковую скорость.

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Вакуумный поезд планируют запустить к 2030 году. Однако в компании пока не придумали, как сделать проект экономически выгодным. Специалисты опасаются, что пассажиры не воспользуются услугами поезда, если цена билета будет слишком высокой.

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