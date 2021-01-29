Разработчики "гиперлупа" показали, как будет выглядеть интерьер вакуумного поезда. ВИДЕО

29 января, 2021, 17:39

Компания Virgin Hyperloop обнародовала первое видео того, как будет выглядеть пассажирский вакуумный поезд изнутри

Видеоролик Virgin Hyperloop разместили на своем канале в YouTube.

Дизайнеры обустроили интерьер капсулы в минималистическом стиле. Она напоминает современный поезд, в котором пассажиры сидят лицом друг к другу. В этом поезде не предусмотрены окна, поскольку он движется в герметичной трубе. Для комфорта пассажиров, которые любят солнечный свет во время путешествия, инженеры добавили световые экраны на потолок. Они способны имитировать солнечный свет.

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Инженеры компании подчеркнули, что дизайн должен быть минималистичным, но продуманным. У каждого сиденья расположены маленькие столики с беспроводными зарядками для телефонов. Также пассажир может воспользоваться маленьким экраном, на котором постоянно обновляется информация о поездке. В то же время, обращает внимание отсутствие ремней безопасности в поезде, способном развивать сверхзвуковую скорость.

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Вакуумный поезд планируют запустить к 2030 году. Однако в компании пока не придумали, как сделать проект экономически выгодным. Специалисты опасаются, что пассажиры не воспользуются услугами поезда, если цена билета будет слишком высокой.

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