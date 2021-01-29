Разработчики Novavax объявили об эффективности своей вакцины от коронавируса на уровне почти 90%
29 января, 2021, 09:27
Американская компания Novavax объявила о завершении финальной стадии исследований вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%
Об этом говорится в официальном сообщении компании, обнародованном в четверг, передает Укринформ.
"Препарат NVX-CoV2373, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Великобритании", - говорится в сообщении.
Препарат был испытан, в том числе на "британском" штамме. Было установлено, что вакцина эффективна на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.
Novavax также объявил о результатах второй фазы исследования по "африканского" штамма. Эффективность вакцины там составляла около 49,4%.
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