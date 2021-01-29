"Вопрос на повестке дня не стоит": представитель Путина о призыве пропагандистки Симоньян присоединить ОРДЛО к РФ

29 января, 2021, 12:25

Представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости "присоединить" Донбасс к России

Об этом сообщает Gazeta.ru.

"Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса в повестке дня не стоит", - сказал Песков.

"Вы знаете, что Россия занимает достаточно ответственную позицию в рамках усилий содействие Украине по регулированию ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать "русских", - добавил он.

Песков уточнил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно в повестке дня не стоит.

28 января на форуме "Русский Донбасс" в оккупированном Донецке главный редактор одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России "Russia Today" Маргарита Симоньян заявила, что жители востока Украины "хотят жить у себя дома" и "иметь возможность быть русскими".

Она призвала Россию "присоединить" и этот украинский регион, как Крым: "Россия-матушка, забери Донбасс домой!".

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