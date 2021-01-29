"Шахтер" нашел способ избавиться от футболиста сборной Украины

29 января, 2021, 10:44

Защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко продолжит карьеру в турецком "Эрзурум ББ"

Об этом сообщает Erkhaber .

По информации источника, 30-летний Бутко выступать за "Эрзурум ББ" на правах аренды. В ближайшее время украинец прибудет в Турцию и подпишет контракт.

Вторую часть прошлого сезона Богдан Бутко провел в польском "Леху", но познанский клуб решил не продлевать сотрудничество с 30-летним украинцем. За "Лех" Бутко провел 12 матчей и помог ему финишировать в чемпионате Польши на втором месте.

Контракт Бутко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021-го.

В активе правого защитника 32 матча за сборную Украины.

22 июля Бутко вернулся из аренды в польском "Леху" .

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