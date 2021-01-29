"Правительство повысило цены на газ, на электроэнергию, а теперь перекладывает ответственность на местное самоуправление", - Саенко

29 января, 2021, 22:57

Решение об ограничении тарифов на газ нужно было принимать еще до начала отопительного сезона

Об этом в прямом эфире программы "Еспресо" "Борковский & Валевская" заявил бывший министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает "Еспресо.Запад".

"Заранее было известно, что цена на газ на мировых рынках растет, и такие решения можно было принять еще до начала отопительного сезона или хотя бы в начале. Мы можем представить, какие это дополнительные нагрузки на семейный бюджет, если люди в декабре и январе заплатили по повышенным тарифам. Это банальный непрофессионализм правительства", - сказал Саенко.

Он предполагает, что, кроме непрофессионализма, есть еще одна причина такого промедления - заработки энергетических компаний. Впрочем, даже после введения предельной цены на газ вместе с доставкой его цена все равно остается самой высокой в истории.

"Если мы сейчас говорим об ограничении в 6,99 грн за кубометр, то это не совсем правда, потому что мы должны добавить 1,79 плюс НДС за транспортировку. Выходим где-то на цифру 9,12 грн. Важной также является электроэнергия. Для наиболее незащищенных слоев населения, то есть там, где есть потребление до 100 киловатт, и до 3000 киловатт там, где электрические котлы, отменили все льготы. Сейчас мы выходим на тариф в 1,68. Тогда как "Энергоатом", доведенный до ужасного состояния, продает на рынке предпринимателям по 1,10 грн, тогда как для людей 1,68, и то только до 1 апреля. Правительство повысило цены на газ, правительство повысило цены на электроэнергию, при этом оно фактически заставляет органы местного самоуправления дотировать свои теплокоммунэнерго, чтобы не увеличивать тарифы. В этом постановлении (о предельной цене на газ, - авт.) ничего не сказано о цене газа, которая будет поставляться теплокоммунэнерго", - отметил Саенко.

По его словам, правительство "перекладывает на плечи местного самоуправления ответственность за неповышении тарифов. Это дополнительная нагрузка на местные бюджеты. Это расходы, которые могли бы пойти на борьбу с эпидемией».

Напомним, Кабинет министров готовит меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду.

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