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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Стремительное падение рейтингов власти и угрозы закона о референдуме

"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Стремительное падение рейтингов власти и угрозы закона о референдуме

Присоединяйтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 19:20.

Ведущий и гости программы обсудят две главные темы недели:

  • НАРОДОВЛАСТИЕ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО: УГРОЗЫ ЗАКОНА О РЕФЕРЕНДУМЕ

  • ПОЧЕМУ ПАДАЕТ РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО И "СЛУГИ НАРОДА"?

К разговору присоединятся политики и эксперты:

  • Александр Коваленко, народный депутат, фракция "Слуга народа"

  • Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

  • Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"

  • Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"

  • Ольга Айвазовская, председатель гражданской сети "Опора"

  • Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "Полит Клуба" в Фейсбуке.

 
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