"Политклуб Виталия Портникова" в 19:20. Стремительное падение рейтингов власти и угрозы закона о референдуме
Ведущий и гости программы обсудят две главные темы недели:
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НАРОДОВЛАСТИЕ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО: УГРОЗЫ ЗАКОНА О РЕФЕРЕНДУМЕ
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ПОЧЕМУ ПАДАЕТ РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО И "СЛУГИ НАРОДА"?
К разговору присоединятся политики и эксперты:
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Александр Коваленко, народный депутат, фракция "Слуга народа"
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Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Андрей Осадчук, народный депутат, фракция "Голос"
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Сергей Шахов, народный депутат, группа "Доверие"
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Ольга Айвазовская, председатель гражданской сети "Опора"
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Алексей Гарань, научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Только актуальные темы и авторитетные гости - это ток-шоу "Политклуб Виталия Портникова". Присоединяйтесь к просмотру программы по пятницам в 19:20 на телеканале Еспресо, а также на официальной странице "Полит Клуба" в Фейсбуке.
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