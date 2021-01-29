"Мы все знаем, что Крым - это Украина": США в ОБСЕ поддержали включение оккупированного РФ полуострова к вопросам урегулирования конфликта

29 января, 2021, 08:39

США поддержали заявление действующей руководительницы ОБСЕ Анн Линде о том, что урегулирование конфликта в Украине должно включать и оккупированный Крым

Об этом заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен, передает РБК-Украина.

Она отметила, что протесты российской делегации по поводу заявлений Линде абсолютно неоправданные.

По ее словам, эти возражения идут вразрез с подавляющим мнением стран-участниц ОБСЕ, ООН и Европейского суда по правам человека: "Крым - это Украина".

"Мандат СММ, который был одобрен постоянным советом, обеспечивает миссии "свободный и безопасный доступ на всю территорию Украины". И мы все знаем, что Крым - это Украина", - заявила Остриен.