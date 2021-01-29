 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" и завершил свою ужасную серию без побед

"Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" и завершил свою ужасную серию без побед


фото: Getty Images
В 20-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" со счетом 3: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Тоттенхэм" сумел выйти вперед уже на 3-й минуте встречи. Но судья пересмотрел видеоповтор и отменил гол Сона из-за офсайда. Инициативу в матче перехватил "Ливерпуль", однако команда Юргена Клоппа сумела отличиться лишь в конце первого тайма - мяч на счету Фирмино.

В начале второго тайма команды обменялись голами. Сначала Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество "Ливерпуля", но уже через 2 минуты Пьер-Эмиль Хойбьерг сократил отставание.

Точку в матче поставил Садио Мане, который забил третий мяч "Ливерпуля" на 65-й минуте встречи.

"Ливерпуль" закончил свою безвыигрышную серию. Команда Юргена Клоппа не могла победить в АПЛ в 5 матчах подряд. После триумфа над "Тоттенхэмом" "красные" вернулись в зону Лиги чемпионов и теперь имеют 37 очков. "Шпоры" занимают шестую позицию и отстают от "Ливерпуля" на 5 баллов.

Чемпионат Англии

20-й тур

28 января

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 1: 3

Голы: Хойбьерг, 49 - Фирмино, 45 + 4, Александер-Арнольд, 47, Мане, 65

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2021 пятница

28 января, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать