"Ливерпуль" выиграл у "Тоттенхэма" и завершил свою ужасную серию без побед
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Тоттенхэм" сумел выйти вперед уже на 3-й минуте встречи. Но судья пересмотрел видеоповтор и отменил гол Сона из-за офсайда. Инициативу в матче перехватил "Ливерпуль", однако команда Юргена Клоппа сумела отличиться лишь в конце первого тайма - мяч на счету Фирмино.
В начале второго тайма команды обменялись голами. Сначала Трент Александер-Арнольд удвоил преимущество "Ливерпуля", но уже через 2 минуты Пьер-Эмиль Хойбьерг сократил отставание.
Точку в матче поставил Садио Мане, который забил третий мяч "Ливерпуля" на 65-й минуте встречи.
"Ливерпуль" закончил свою безвыигрышную серию. Команда Юргена Клоппа не могла победить в АПЛ в 5 матчах подряд. После триумфа над "Тоттенхэмом" "красные" вернулись в зону Лиги чемпионов и теперь имеют 37 очков. "Шпоры" занимают шестую позицию и отстают от "Ливерпуля" на 5 баллов.
Чемпионат Англии
20-й тур
28 января
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 1: 3
Голы: Хойбьерг, 49 - Фирмино, 45 + 4, Александер-Арнольд, 47, Мане, 65
- 27 января в 20-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" .
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