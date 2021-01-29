Против девяти частных "пансионатов" для пожилых людей в Киеве возбуждены уголовные дела, - Кличко

29 января, 2021, 14:00

Межведомственные рабочие группы обнаружили в Киеве 33 частных "пансионатов" для пожилых людей и реабилитационных центров, в отношении девяти из которых уже открыли уголовные производства

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

"После трагедии в Харькове, дали поручение проверить, работают в Киеве подобные частные заведения для пожилых людей", - написал Кличко.

Так, по его словам, межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и департамента социальной политики КГГА, сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых "пансионатов для пожилых людей" и реабилитационных центров. Относительно 9 из них уже открыли уголовные производства. Проверки продолжаются.

"Сегодня власть фактически не может влиять на деятельность таких частных учреждений. Поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован. Я убежден, что контроль за качеством услуг пожилым людям в частных учреждениях должен быть в местной власти. От этого зависит безопасность людей и их жизни ", - отметил Кличко.

При этом Кличко подчеркнул, что город поддерживает развитие частного сектора, но исключительно, если он работает в правовом поле. Поэтому органы местного самоуправления, ГСЧС и правоохранительные органы должны иметь право осуществлять контроль и надзор за деятельностью частных учреждений для пожилых людей.

Мэр также призвал депутатов Верховной Рады, Кабинет министров, ускорить разработку и внедрение норм и критериев предоставления услуг такими заведениями для обеспечения законодательного контроля за их деятельностью.

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