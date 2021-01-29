Профильный комитет поддержал поправки "Евросолидарности" о запрете российской вакцины, - Сюмар

29 января, 2021, 13:59

Правки "Европейской Солидарности" относительно быстрой регистрации вакцины от коронавируса были учтены комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар на своей странице в сети Facebook во время заседания комитета.

"Утром с Яной Зинкевич на медицинском комитете. Законопроект об экстренной регистрации вакцин. Вчера это был закон о возможности регистрировать любые экспериментальные лекарства. Сейчас мы ограничили это исключительно вакцинами от Ковид-19 ", - отметила народный депутат.

Кроме этого, на заседании комитета было учтено поправку "Европейской Солидарности" о запрете российской вакцины в Украину.

"И главное - комитет учел нашу поправку - запретить в Украине вакцины, разработанные страной агрессором. SputnikV и Россия не будут ставить свои сомнительные эксперименты на украинцах", - отметила Виктория Сюмар.

"Нам удалось с очень несовершенного документа за один день сделать абсолютно понятный законопроект, предусматривающий возможность быстро зарегистрировать в Украине вакцины наиболее современные. Мы запретили эксперименты на украинцах от того, чтобы здесь массово кололи российскую вакцину, которая не прошла клинические испытания и показывает весьма сомнительны результаты, вызывает много сомнений в мире и это запрещено, потому что эта вакцина разработана в государстве-агрессоре. эта поправка учтена, особенно за это спасибо. И конечно этот закон теперь будет касаться сугубо вакцин против ковид-19, а не всех экспериментальных лекарств ", - отметила Виктория Сюмар во время выступления в парламенте.

Как известно, эти предложения являются частью антиковидного плана пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. В частности, "Европейская Солидарность" внесла в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают прозрачный график вакцинации с приоритетом для медиков, военных, работников образования и социальной сферы; жесткую ответственность за нарушение графика прививок; качественное лечение ковиду; ограничения стоимости лекарств, вакцин и тестов.

Порошенко призывает также провести общее тестирование в течение месяца, обеспечить изоляцию больных или инфицированных вместо тотального карантина; гарантировать поддержку, страхование и реальные доплаты для врачей, а также прекратить мародерство на коронавируса через "Большое крадивництво".