Посол ЕС назвал еще одно условие предоставления макрофинансовой помощи Украине: оно касается государственных медзакупок
29 января, 2021, 13:10
Передача централизованных госзакупок государственному предприятию "Медицинские закупки Украины" является одним из условий предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза
Об этом Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.
"Передача всех централизованных государственных закупок в Агентство (госпредприятия "Медицинские закупки Украины" - ред.) также условие предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - написал Маасикас.
Отметим, Маасикас отреагировал на аналитическую статью организации Atlantic Council, в которой говорится, что "проблемы с вакцинами в Украине усиливаются из-за обострения напряженности между Министерством здравоохранения и Агентством по вопросам медицинских закупок".
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство изменит компанию для выполнения технической функции по закупке вакцин.
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