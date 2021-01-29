Посол ЕС назвал еще одно условие предоставления макрофинансовой помощи Украине: оно касается государственных медзакупок

29 января, 2021, 13:10

Передача централизованных госзакупок государственному предприятию "Медицинские закупки Украины" является одним из условий предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза

Об этом Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.

"Передача всех централизованных государственных закупок в Агентство (госпредприятия "Медицинские закупки Украины" - ред.) также условие предоставления макрофинансовой помощи от ЕС", - написал Маасикас.

Отметим, Маасикас отреагировал на аналитическую статью организации Atlantic Council, в которой говорится, что "проблемы с вакцинами в Украине усиливаются из-за обострения напряженности между Министерством здравоохранения и Агентством по вопросам медицинских закупок".

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство изменит компанию для выполнения технической функции по закупке вакцин.