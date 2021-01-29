Петр Порошенко призвал демократические силы поддержать кандидатуру Маруси Звиробий на выборах в Ивано-Франковской области

29 января, 2021, 17:14

"Европейская Солидарность" официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 известную волонтерку, добровольца, десантницу Марусю Звиробий. Такое решение принял съезд партии.

"Европейская Солидарность" официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 известную волонтерку, добровольца, десантницу Марусю Звиробий. Такое решение принял съезд партии.



Лидер партии, пятый президент Петр Порошенко отметил, что совершенно не случайно именно в День памяти Героев Крут съезд выдвигает настоящую героиню войны против российской агрессии.

"Маруся Звиробий, которая вела абсолютно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она - женщина, мать - приняла решение, что ее место на фронте. Ибо ничего важнее судьбы Украины не существует", - отметил Порошенко.

"Если вы спросите у десантников, кто такие "Марусины медведи" - это рота, принявшая решение солидаризироваться с действиями мощной патриотки, профессионала, человека, который безоговорочно любит Украину - Маруси Звиробий. Я хочу подчеркнуть, что и роль и та миссия, которая была отыграна во время войны - она была очень важной, но сейчас остается другая угроза и другие вызовы", - отмечает пятый президент.

Порошенко отметил, что Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов", которые оказались невеждами и непрофессионалами. "Эпоха людей, которые провозгласили свою стратегию "какая разница", Украиной не была воспринята. Эпоха тех, кто собирался ставать на колени и ползти к Путину для того, чтобы увидеть в его глазах мир, очень дорого обошлась Украине", - подчеркнул Петр Порошенко .

Лидер "Европейской Солидарности" призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Маруси Звиробий, чтобы противостоять пророссийским силам и олигархическому давлению по всей Украине: "дать отпор не только на фронте россиянам, но и внутри страны "пятой колонне". Дать отпор олигархам. Не дать им фальсифицировать выборы. Не дать им воровать", - подчеркнул Порошенко.

"Я хочу призвать все демократические силы Украины: Маруся Звиробий - это не только и не столько о "Европейской Солидарности", это об Украине, о государственности, о державотворчеству. И победить мы можем, только когда объединимся. Мое обращение к "Голосу" - поддержите Марусю Звиробий. Мое обращение к "Батькивщине", к "Свободе" - поддержите Марусю Звиробий. Не надо поддерживать Порошенко - поддержите Марусю. Мы должны победить. Это должно быть тестом на способность противостоять Зе-19", - обратился Порошенко.

"Воспользовавшись расколом, они думают, что они смогут нас обыграть. Нет, это не об игре - это об Украине. И поэтому сейчас экзамен проходит каждая демократическая политическая сила. Я хотел бы верить, что достойно это испытание пройдет большинство и поддержат Марусю так, как ее поддержала "Европейская Солидарность", - подчеркнул пятый президент.