Пентагон пересматривает ряд решений Трампа
Пентагон также рассматривает отмену вывода войск из Германии, сообщает издание Politico со ссылкой на полученное членами совета письмо .
Приостановление рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принял присягу либо не заполнил необходимые документы, говорится в сообщении.
В частности, возможности работать в группах, консультанты министра обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси, отмечает Politico.
В Пентагоне планируют оценить решения предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии.
Кроме того, администрация нового президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам из-за пересмотра ряда соглашений, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.
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