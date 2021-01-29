Пентагон пересматривает ряд решений Трампа

29 января, 2021, 10:12

Американское министерство обороны прекратило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативный совет

Пентагон также рассматривает отмену вывода войск из Германии, сообщает издание Politico со ссылкой на полученное членами совета письмо .

Приостановление рассмотрения предложенных администрацией Трампа кандидатур распространяется только на тех, кто еще не принял присягу либо не заполнил необходимые документы, говорится в сообщении.

В частности, возможности работать в группах, консультанты министра обороны, временно лишены менеджер предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и бывший советник его предвыборного штаба Дэвид Босси, отмечает Politico.

В Пентагоне планируют оценить решения предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии.

Кроме того, администрация нового президента США Джо Байдена ввела временный запрет на продажу американского оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам из-за пересмотра ряда соглашений, одобренных бывшим президентом Дональдом Трампом.

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