Отечественная торговая сеть в 2020 году трудоустроила 5,5 тысяч украинцев

29 января, 2021, 19:15

Кроме конкурентной зарплаты, работа в сети привлекает персонал еще и возможностью профессионального роста - компания открыла собственные учебные центры

Стабильная официальная зарплата, дружный коллектив, уверенность в завтрашнем дне, условия для карьерного роста. Только в прошлом году после открытия 127 новых магазинов сеть АТБ трудоустроила пять с половиной тысяч человек. Артур Коваленко, управляющий одного из магазинов в Киеве советует тем, кто желает сделать хорошую карьеру следующее.

"Показывать себя с хорошей стороны, должна быть самоотдача, а самое главное - желание. Желание, чтобы эта работа приносила стабильный заработок и моральное улучшение", - рассказывает управляющий магазином Артур Коваленко.

Кроме конкурентной зарплаты, работа в сети привлекает персонал еще и возможностью профессионального роста. Компания еще с начала 2000-х за свой счет обучает и готовит перспективных специалистов. Повысить свою квалификацию ежегодно имеют возможность более четырех тысяч сотрудников. Первый собственный учебный центр открыли в Днипре. Такие же заведения впоследствии появились в Киеве, Львове и Одессе. Интересно, что более 85 процентов руководящих работников торговой сети в свое время пришли работать в компанию на самые простые должности.

"Очень важную роль в динамичном развитии компании играет человеческий фактор. В АТБ сегодня работает многотысячная команда профессионалов. Каждый, кто пришел к нам на работу, имеет возможность построить хорошую карьеру", - говорит Артур Коваленко.

По версии международного кадрового портала grc.ua в 2019-2020 годах компания заняла ведущие позиции в рейтинге лучших работодателей в сфере розничной торговли. Персонал компании сегодня превышает 68 тысяч сотрудников. В состав корпорации, кроме торговой сети маркетов, входит большое количество предприятий, которые занимаются управлением активами, логистикой и производством продуктов питания.



