Оккупанты в зоне ООС обстреляли украинских военных из запрещенного оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье захватчики открывали огонь в сторону украинских позиций из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Катериновки россияне стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
28 января боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.
На вражеские обстрелы бойцы ООС ответили огнем.
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