Оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, в Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. Вследствие этого двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Около Опытного российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.