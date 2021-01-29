Оккупанты на Донбассе через СМС и соцсети агитируют местных жителей вступать в оккупационную армию, - разведка

29 января, 2021, 15:02

Российские оккупационные войска на Донбассе агитируют население к прохождению военной службы в их подразделениях

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитацию местного населения для прохождения военной службы в соединениях и частях оккупационных войск.

Отмечается, что возросло количество объявлений в местных СМИ и на платформах российских информационных сетей, массово рассылаются СМС-сообщения, увеличено количество пропагандистских групп от соединений и частей оккупантов для работы с местным населением.

"Вместе с тем для недопущения снижения уровня комплектования личным составом в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российское оккупационное командование пытается принудительно удерживать лиц, не желающих продолжать службу после окончания срока контракта", - говорится в сообщении.

Как сообщается, среди оккупантов действует указание не выдавать документы, удостоверяющие личность, в том числе уже оформленные российские паспорта, которые хранятся в штабах, соединениях и частях.

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