Оккупанты на Донбассе через СМС и соцсети агитируют местных жителей вступать в оккупационную армию, - разведка
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитацию местного населения для прохождения военной службы в соединениях и частях оккупационных войск.
Отмечается, что возросло количество объявлений в местных СМИ и на платформах российских информационных сетей, массово рассылаются СМС-сообщения, увеличено количество пропагандистских групп от соединений и частей оккупантов для работы с местным населением.
"Вместе с тем для недопущения снижения уровня комплектования личным составом в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российское оккупационное командование пытается принудительно удерживать лиц, не желающих продолжать службу после окончания срока контракта", - говорится в сообщении.
Как сообщается, среди оккупантов действует указание не выдавать документы, удостоверяющие личность, в том числе уже оформленные российские паспорта, которые хранятся в штабах, соединениях и частях.
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