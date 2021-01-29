Обидчик Ломаченко Лопес рассказал, когда завершит карьеру

29 января, 2021, 13:13

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал, что планирует завершить карьеру в 30 лет

Об этом сообщает fightnews.info .

По словам Теофимо Лопеса, он хочет достичь в боксе всего, что может.

"С течением времени я вижу, как все меняется. Особенно в последние два года - много боксеров умерли и было больно видеть это. Те люди, с которыми я был близко знаком, уходят из жизни, это очень трудно. Я думал о том, чтобы боксировать 10-15 лет, но все будет в руках Бога. Я подумаю о завершении карьеры, когда достигну всего, чего могу, приобрету хорошие отношения с другими людьми, инвестирую свои деньги и завершу карьеру в 30 лет", - сказал Лопес.

Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Сам Лопес владел поясом IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, 20 января Василий Ломаченко в очередной раз назвал несправедливым поражение от Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

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