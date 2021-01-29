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Espreso.tvОбществоНеизвестные переписывались от имени АРМА, в агентстве заявляют об акции по дискредитации

Неизвестные переписывались от имени АРМА, в агентстве заявляют об акции по дискредитации

Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от преступлений (АРМА), просит правоохранителей установить, кто от имени руководства вел служебную переписку с региональными подразделениями

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Злоумышленники пытались спровоцировать должностные лица на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства, вероятно, с целью дальнейшего использования собранных материалов для дискредитации руководства АРМА и работы Национального агентства в целом", - говорится в сообщении.

В агентстве уверяют, что о спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер. АРМА обратилось к правоохранителям с заявлением о совершении преступлений.

 

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