Неизвестные переписывались от имени АРМА, в агентстве заявляют об акции по дискредитации
29 января, 2021, 08:28
Агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от преступлений (АРМА), просит правоохранителей установить, кто от имени руководства вел служебную переписку с региональными подразделениями
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
"Злоумышленники пытались спровоцировать должностные лица на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства, вероятно, с целью дальнейшего использования собранных материалов для дискредитации руководства АРМА и работы Национального агентства в целом", - говорится в сообщении.
В агентстве уверяют, что о спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер. АРМА обратилось к правоохранителям с заявлением о совершении преступлений.
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