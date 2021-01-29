Непогода в Украине: КГГА разрешила въезд грузовиков в город

29 января, 2021, 21:45

Киевские власти разрешили въезд большегрузного транспорта, что было временно запрещено в связи с плохой погодой

Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Киева.

Въезд грузовиков возобновлен с 21:00 29 января.

"С 21:00 29 января снимаются ограничения и восстанавливается движение тяжеловесных транспортных средств в город Киев. Будьте осторожны на дороге и соблюдайте ПДД", - говорится в сообщении.

Запрет на въезд в Киев большегрузного транспорта был введен в полночь 28 января в связи со снегопадом в столице и направлен на снижение загруженности дорог в пиковые периоды непогоды.