Непогода в Украине: КГГА разрешила въезд грузовиков в город
29 января, 2021, 21:45
Киевские власти разрешили въезд большегрузного транспорта, что было временно запрещено в связи с плохой погодой
Об этом сообщает в Telegram Патрульная полиция Киева.
Въезд грузовиков возобновлен с 21:00 29 января.
"С 21:00 29 января снимаются ограничения и восстанавливается движение тяжеловесных транспортных средств в город Киев. Будьте осторожны на дороге и соблюдайте ПДД", - говорится в сообщении.
Запрет на въезд в Киев большегрузного транспорта был введен в полночь 28 января в связи со снегопадом в столице и направлен на снижение загруженности дорог в пиковые периоды непогоды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-