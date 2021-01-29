Нафтогаз планирует закупить природного газа более чем на 80 млн евро, привлеченных от ЕБРР
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".
Согласно сообщению, Нафтогаз намерен закупить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом. Для этого проекта компания планирует использовать 80,4 млн евро, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций компанией в 2019 году.
Отмечается, что Нафтогаз опубликовал приглашение к предварительного отбору поставщиков газа и общее объявление о закупках для этого проекта, которое было опубликовано на сайте ЕБРР 28 января 2021 года.
В пресс-службе заметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок в странах ЕС и будут открыты для фирм из любой страны.
В контракте добавили, что кредитные средства ЕБРР не будут использоваться для осуществления платежей физическим лицам или юрлицам за импорт товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совбеза ООН или в соответствии с законом или официальным распоряжением страны покупателя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-