Нафтогаз планирует закупить природного газа более чем на 80 млн евро, привлеченных от ЕБРР

29 января, 2021, 15:59

НАК "Нафтогаз Украины" намерен закупить природный газ для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским Союзом на 80,4 млн евро, привлеченные от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Согласно сообщению, Нафтогаз намерен закупить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом. Для этого проекта компания планирует использовать 80,4 млн евро, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций компанией в 2019 году.

Отмечается, что Нафтогаз опубликовал приглашение к предварительного отбору поставщиков газа и общее объявление о закупках для этого проекта, которое было опубликовано на сайте ЕБРР 28 января 2021 года.

В пресс-службе заметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок в странах ЕС и будут открыты для фирм из любой страны.

В контракте добавили, что кредитные средства ЕБРР не будут использоваться для осуществления платежей физическим лицам или юрлицам за импорт товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совбеза ООН или в соответствии с законом или официальным распоряжением страны покупателя.