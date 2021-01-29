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Espreso.tvЭкономикаНафтогаз планирует закупить природного газа более чем на 80 млн евро, привлеченных от ЕБРР

Нафтогаз планирует закупить природного газа более чем на 80 млн евро, привлеченных от ЕБРР

НАК "Нафтогаз Украины" намерен закупить природный газ для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским Союзом на 80,4 млн евро, привлеченные от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Согласно сообщению, Нафтогаз намерен закупить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом. Для этого проекта компания планирует использовать 80,4 млн евро, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций компанией в 2019 году.

Отмечается, что Нафтогаз опубликовал приглашение к предварительного отбору поставщиков газа и общее объявление о закупках для этого проекта, которое было опубликовано на сайте ЕБРР 28 января 2021 года.

В пресс-службе заметили, что контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок в странах ЕС и будут открыты для фирм из любой страны.

В контракте добавили, что кредитные средства ЕБРР не будут использоваться для осуществления платежей физическим лицам или юрлицам за импорт товаров, если такие платежи или импорт запрещены решением Совбеза ООН или в соответствии с законом или официальным распоряжением страны покупателя.

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